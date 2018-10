RAI 1 * ‘ POLONIA-ITALIA ‘: DOMENICA 14 OTTOBRE IN DIRETTA DA CHORZOW IL TERZO IMPEGNO DEGLI AZZURRI IN NATIONS LEAGUE

Sarà un vero e proprio spareggio quello di domenica, a Chorzow, novanta chilometri a ovest di Cracovia, tra Polonia e Italia. Le due nazionali, appaiate alle spalle del Portogallo, a quota 1 dopo le prime due partite del girone 3, devono entrambe vincere per evitare la retrocessione nella Lega B della prossima edizione della Nations League. Gli azzurri arrivano al match dopo l’1-1 di Genova contro l’Ucraina, mentre la nazionale polacca, pur trascinata dal genoano Piatek, in gol per la prima volta in maglia biancorossa, si è fatta rimontare dal Portogallo dell’ex milanista André Silva: un 3-2 che lancia i lusitani, a punteggio pieno pur senza Cristaino Ronaldo, verso la fase finale della Nations League.

Polonia-Italia sarà trasmessa in diretta, domenica 14 ottobre, alle 20.35, subito dopo il TG1: la telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, le interviste di Aurelio Capaldi e il coordinamento giornalistico di Pino Cerboni. Un ampio post-partita, con le interviste dagli spogliatoi di Chorzow e gli highlights di tutte le altre partite del terzo turno di Nations League, andrà in onda, invece, all’interno de “La Domenica Sportiva”, in onda dalle 23 su Rai2.