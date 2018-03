RAI 1* PASSAGGIO A NORD OVEST: ALBERTO ANGELA ACCOMPAGNERÀ I TELESPETTATORI IN UNA VISITA GUIDATA AL MONUMENTALE CIMITERO DI PARIGI, IL PÈRE – LACHAISE

Sabato 3 marzo a Passaggio a Nord Ovest, su Rai1 alle 15, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in una visita guidata al monumentale Cimitero di Parigi, il Père – Lachaise, aperto nel 1804 su progetto dell’architetto neoclassico Alexandre-Theodore Brongmiart.

Nel più grande cimitero di Parigi riposano molti personaggi illustri come Molière, Maria Callas e Jim Morrison. Tra l’Australia e l’Asia si trovano migliaia di isole tropicali inondate dalla pioggia, molte costellate di vulcani e ciascuna con uno strano e originale mondo di vita straordinaria. Sanguisughe, adoratori dei vulcani, scimmie affettuose e mostruose piante carnivore proliferano in questo strano mondo, in cui il monsone arriva ben due volte l’anno.

La birra è una delle bevande più antiche e popolari. È cambiata nel corso dei secoli e ha rappresentato di volta in volta il pane liquido, l’avventura, l’amicizia, il mito. Ma cosa conferisce alla birra tutti questi significati? Come è divenuta una bevanda così importante ad ogni livello della società in tutto il mondo? Il viaggio attraverso quasi 10.000 anni di storia fornisce risposte e getta luce sul culto e la cultura di questa bevanda unica.

In Cina il ritrovamento di resti primitivi non riconducibili alle varie specie umane note nell’evoluzione umana porta a formulare l’ipotesi che ne sia esistita una finora sconosciuta agli studiosi. Un ricercatore australiano e uno cinese cercano di risolvere questo “mistero primitivo”.