RAI 1 * “PASSAGGIO A NORD-OVEST“: « VIAGGIO IN EGITTO, SULLE TRACCE DEI FARAONI »

Passaggio a Nord-Ovest. Viaggio in Egitto, sulle tracce dei Faraoni. Passaggio a Nord-Ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

L’Egitto affascina da sempre studiosi e appassionati. In questa puntata, in onda domenica 23 giugno, alle 9.15 su Rai1, si ripercorrerà l’epopea dei primi esploratori dell’antico Egitto, come il francese Auguste Mariette e i due fratelli tedeschi Heinrich e Emil Brugsch. Si seguiranno le loro antiche ricerche e si vedrà anche a che punto sono alcuni progetti di scavo di oggi.