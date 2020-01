RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 25 GENNAIO 2020, « MADAME TUSSAUD, GRAZIE ALLA SUA ABILITà HA DATO VITA AI MUSEI DELLE CERE PIù FAMOSI AL MONDO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord Ovest. St 2019/20 – Madame Tussaud. Questa settimana, Alberto Angela dedicherà l’intera puntata ad una imprenditrice straordinaria, che ha dato vita, grazie alla sua abilità e creatività, ai musei delle cere più famosi al mondo: Madame Tussaud. Bernese, di umili origini, viene iniziata al mondo delle figure di cera dallo zio, che realizzava modelli anatomici. Trasferitisi a Parigi, aprono una galleria permanente di figure di cera e la giovane Marie inizia ad avere un ruolo sempre più attivo in questa attività. In seguito alla Rivoluzione Francese, Marie si trasferisce in Inghilterra, dove inizia ad organizzare una serie di mostre itineranti, spostandosi di città in città.

Le sue esposizioni, rivolte quasi esclusivamente ad un pubblico d’élite, iniziano ad avere sempre più successo. Nel 1835, dopo aver trascorso 30 anni a viaggiare per il Regno Unito, Marie decide di trasferirsi a Londra insieme ai figli e, visto l’afflusso continuo di visitatori, la sua mostra diventa permanente. All’inizio della rivoluzione industriale, questa “donna d’affari” ha creato un marchio che, ancora oggi, è tra i più famosi a livello mondiale, a metà tra intrattenimento e cultura.

