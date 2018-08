RAI 1 * PASSAGGIO A NORD OVEST MATTINA: IL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO PROTAGONISTA NELLA PUNTATA DI SABATO 25 AGOSTO

Il parco regionale del delta del Po, in Emilia Romagna, protagonista nella puntata di Passaggio a Nord Ovest in onda il mattino di sabato 25 agosto alle 8.25 su Rai1. Il parco rappresenta un tesoro non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche archeologico e artistico.

Alberto Angela rivelerà che è stato il fiume stesso, con le variazione del percorso delle sue acque, a determinare fortune e insuccessi di città e abitati in questo distretto: etruschi, romani, monaci medievali e signorie rinascimentali.

I Mursi sono una tribù dell’Etiopia, e ancora oggi credono che gli spiriti possano trasmettere malanni all’uomo attraverso la sua bocca. Questa tribù è nota per via dei dischi che le donne inseriscono nelle loro labbra inferiori e che nel corso della vita vengono gradualmente sostituiti con piattelli di dimensioni sempre maggiori, per indicare lo status di chi li indossa.

Ogni giorno usufruiamo di una serie di beni di cui non potremmo più fare a meno: frutta del Medio Oriente, verdure dalla Spagna meridionale, computer “made in China”: ci siamo mai chiesti come arrivano nelle nostre case? Passaggio a Nord Ovest ricostruirà la complessa logistica del trasporto delle merci, viaggiando in tutto il mondo, sulla rotta delle navi cargo.

La festa degli Aquiloni Giganti di Santiago Sacatepequez, in Guatemala, è una curiosa manifestazione unica al mondo che si svolge per la ricorrenza di Ognissanti e il Giorno dei Morti. Questi speciali aquiloni simboleggiano un ponte di comunicazione con le anime dei defunti che, in questi giorni di novembre, tornano sulla terra.