RAI 1 * PASSAGGIO A NORD OVEST: IL PROGRAMMA PARTIRÀ PER UNA LUNGA ESPLORAZIONE IN CONTINENTI LONTANI, IN REMOTE EPOCHE DELLA STORIA SI ASSISTERÀ A FENOMENI NATURALI SPETTACOLARI

Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela ed in onda sabato 9 giugno alle 8.25 su Rai1, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia si assisterà a fenomeni naturali spettacolari. Questa settimana Alberto Angela dedicherà l'intera puntata ad un monumento che rappresenta il simbolo di una cultura, oltre che di una nazione e della città di New York: la Statua della Libertà. Dopo la celebrazione del suo 125 compleanno, la Statua della Libertà chiude le porte al pubblico per rinnovarsi. Con oltre 4 milioni di visitatori l'anno, è uno dei monumenti più visitati al mondo. Ma chi ricorda, che la Statua della Libertà fu un dono del popolo francese alla loro controparte americana nel 1886, per commemorare il centenario dell'indipendenza degli Stati Uniti? In questo speciale, Alberto Angela racconta la storia della genesi e della costruzione della Statua della Libertà, attraverso gli occhi dei francesi e degli americani che contribuirono alla sua realizzazione. Con l'aiuto di rievocazioni, animazioni 3D e archivi inediti e con la massima cura per il contesto culturale, sociale e politico del tempo, questo documentario offre una prospettiva unica di un periodo fondamentale della storia del XIX secolo, che ha proiettato il nostro mondo nell'era moderna.

