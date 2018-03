RAI 1 * PASSAGGIO A NORD OVEST: IL PROGRAMMA IN ONDA SABATO 31 MARZO PARTE DAL MOLISE

Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 31 marzo alle 15 su Rai1, parte da Agnone, in Molise, per sapere come nasce una campana.

Alberto Angela guiderà i telespettatori all’interno dell’antica fonderia di campane dove vengono create e realizzate le campane per le più prestigiose chiese del Mondo. Le campane sono lavorate a mano, ed è la mano dell’uomo che fabbrica i “modelli”.

Nascono così quelli che sono considerati rarissimi capolavori dell’artigianato artistico ed è per questo che la fonderia di Agnone è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

20 gennaio 1910. La Senna straripa e in una settimana dilaga nella città invadendo perfino le periferie. Le strade sono sommerse e la capitale, in piena fase di modernizzazione, è totalmente paralizzata. Seguendo un giornalista e un fotografo del quotidiano più importante dell’epoca, incontreremo gli abitanti della città e alcuni dei principali protagonisti della catastrofe, e rivivremo, ora per ora, quella “settimana terribile”. Sarà l’occasione per scoprire una Parigi ignota.

Si ripercorrerà poi la lunga storia della casa di gioielleria Fabergé, nata dal prodigioso talento di Peter Carl Fabergé, gioielliere di Corte a San Pietroburgo durante la dinastia dei Romanov. Dopo la morte dell’ ultimo Zar, Nicola II, la Rivoluzione Russa diede inizio ad una lungo periodo di crisi durante la quale tuttavia i pezzi di Fabergé continuarono a circolare, grazie al lavoro di abili mercanti e alla passione di collezionisti.

Una visita nell’arcipelago delle Keys, in Florida, un paradiso tropicale, dove il rispetto della natura e la conservazione delle bellezze locali, sembra essere predominante nella cultura delle popolazione locale.

Cominciando dalla salvaguardia e dalla cura di animali come le tartarughe marine, passando per una vera e proprio attività di coltura dei coralli, o al lavoro di controllo delle coste per mantenere la sicurezza e garantire il rispetto della natura circostante, sono molte le persone impegnate nella conservazione e protezione di un luogo di notevole bellezza naturale, dallo sfruttamento commerciale dell’uomo.