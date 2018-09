RAI 1* PASSAGGIO A NORD OVEST DOC: I CELTI EPISODIO 3 – LA RIVOLTA DI BUDICCA

Il terzo episodio della serie “ I Celti” di Passaggio a Nord Ovest Doc, in onda sabato 8 settembre alle 9.35 su Rai1, è incentrato sull’episodio storico che, in un certo senso, segna la fine dell’Epoca Celtica in tutta Europa.

Budicca, regina degli Iceni, inizialmente alleata dei romani, si ribella dopo che questi hanno usurpato il suo regno e umiliato lei e le sue figlie. Intorno al 60 Dopo Cristo, è alla guida di una breve ma sanguinosa rivolta, che fa vacillare il potere di Roma. La sua sconfitta segnerà la fine della resistenza celtica in Britannia e la graduale scomparsa di quest’antica civiltà dalla mappa d’Europa.