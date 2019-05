RAI 1 * “PASSAGGIO A NORD OVEST“: « ALBERTO ANGELA POTERÀ I TELESPETTATORI A FARE LA CONOSCENZA CON UN ASPETTO POCO NOTO DI BOLOGNA »

Passaggio a nord ovest. Una nuova puntata del programma di Alberto Angela Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani e in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

La puntata in onda domani, sabato 25 maggio, alle 15 su Rai1, porterà i telespettatori a fare la conoscenza con un aspetto poco noto di Bologna: l’acqua dei suoi canali, infatti, alimentava i mulini utilizzati per la produzione agricola e i telai per i filati di seta, che da Bologna venivano esportati in tutta Europa. Bologna era leader nella produzione della seta, che dai canali arrivava sino a Venezia, e, proprio per questo, nella Piazza Grande è stata eretta la statua di Nettuno.

Gutenberg è responsabile dell’invenzione più significativa del Medioevo: la realizzazione dei primi caratteri mobili per la stampa tipografica. Nonostante ciò, in pochi sanno chi era realmente Gutenberg. Con l’aiuto di esperti di storia e di documenti ufficiali, come archivi giuridici, atti notarili e le prime prove di stampa, si potranno tracciare i momenti più significativi della sua vita. La nascita della stampa e la vita avventurosa di Gutenberg raccontano al contempo la storia di un’invenzione che ha cambiato il destino del Mondo intero.

Grazie a spettacolari riprese aeree, realizzate con il sistema Cine Flex, si coglierà la bellezza di uno dei paesi più affascinanti e complessi del sud est asiatico: il Vietnam. Seguendo il percorso degli elefanti, dei risciò, di antiche linee ferroviarie, si farà tappa ad Hanoi e ad Ho Chi Minh, un tempo Saigon. Si esplorerà la magica Baia di Halong e si navigherà lungo il delta del Mekong. Con i suoi paesaggi stupendi, il ricco patrimonio culturale e l’equilibrio della gente tra tradizione e modernità, questo paese continua ogni giorno ad affascinare i suoi visitatori.