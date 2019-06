RAI 1 * “PAESI CHE VAI“: « LIVIO LEONARDI OFFRIRÀ AI TELESPETTATORI UN VIAGGIO TRA I GIOIELLI DEI CENTRI STORICI DI NARDÒ, GALLIPOLI, GALATINA E GALATONE »

Rai 1. 09 giu 2019, 09:40. Paesi che vai. Tappa in Salento sulle tracce del Barocco.

Domenica 9 giugno, alle 9.40 su Rai1, “Paesi che vai…” farà tappa in Salento, sulle tracce del Barocco. Livio Leonardi, ideatore e conduttore del programma, offrirà ai telespettatori un viaggio tra i gioielli dei centri storici di Nardò, Gallipoli, Galatina e Galatone, arricchito da storie e curiosità, sospese tra profonda religiosità e credenze popolari. Ma non è tutto: l’arte, come sempre, non sarà l’unico filo conduttore. Esplorando le distese di ulivi secolari, si scopriranno gli antichi segreti della tradizione, legati alla produzione di un olio pregiatissimo; attraverso le vaste campagne fertili, che valsero a questa terra l’appellativo di “Granaio d’Europa”, si approfondirà il segreto della produzione della pasta e di tante altre prelibatezze gastronomiche locali. Infine, il mare e tutti i progetti di tutela dei fondali salentini.