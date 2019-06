RAI 1 * “OVERLAND 19“: « DOMENICA 9 GIUGNO UNA PUNTATA DAL TITOLO KERALA IL FASCINO DELL’INDUISMO »

Overland 19. Un’altra via per le Indie. Come insegna la storia, chi cerca un’altra via per le Indie si trova davanti a scoperte incredibili. È con questo spirito d’avventura e piacere per la scoperta che parte la spedizione di Overland verso Est, lungo le strade di un’India in grande evoluzione ma ancora legata a riti ancestrali – che si rispecchiano nelle usanze quotidiane, nei modi di vivere, lavorare e comportarsi nella comunità – e fortemente permeata di spiritualità (nel Paese convivono induismo, islamismo, buddismo e cristianesimo). Incorniciata in paesaggi spettacolari, che lo spettatore potrà vivere al fianco del team di Overland.

Il ricordo della dominazione coloniale inglese, seppur lontano, si manifesta ancora oggi nella lingua parlata predominante, l’inglese, che spesso si mescola all’Hindi in un fiero “hinglish”, una gioiosa e divertente masala (mescolanza). Il mix di passato e presente, antico e moderno, caratterizza il Paese a partire dalle donne, avvolte nei loro Sari preziosi, riccamente ricamati e dai colori sgargianti, uno dei pochissimi indumenti ad essere stati tramandati per così tanti secoli.

La via per le Indie intrapresa da Overland è un percorso fuori dagli schemi turistici, ma appassionante e pieno di vita vissuta intensamente: condurrà lo spettatore dall’estremo sud del Kerala all’estremo nord del pericoloso Kashmir, al confine conteso con il Pakistan. Insieme, si visiterà il piccolo ma significativo enclave buddista del Ladakh, dai paesaggi mozzafiato e dalle piste rocambolesche, appena raggiunto dagli spazzaneve, a 4.000 metri di quota. E ancora le grandi metropoli come Bombay e Delhi, dove la modernità svetta nei grandi raggruppamenti edilizi di recente costruzione, ma anche nelle baraccopoli sorprendentemente pulite, sicure e allegre, a dispetto di quanto spesso si racconti. Il viaggio continua a bordo della carovana di 4 veicoli a trazione integrale che conduce la spedizione, con eccellente sicurezza e comfort, nello spettacolare deserto del Rajastan e lungo le vie che portano a Varanasi e Calcutta, dove ha termine il viaggio esteriore. Quello interiore, ovviamente, continua.

Il viaggio parte domenica 9 giugno alle 7.05 su Rai1 con una puntata dal titolo Kerala il fascino dell’Induismo. L’inizio del racconto di questa a serie di Overland porterà lo spettatore a contatto con la realtà di un Paese, che ha oltre un miliardo di persone che vivono, lavorano e pregano, sotto un cielo dominato dalla burocrazia. I quattro veicoli, spediti via mare dall’Italia, saranno consegnati alla spedizione solo dopo 15 giorni di presenza in Kerala, in perfetta armonia con il detto che in India tutto all’inizio è difficile ma poi, usando la pazienza, qualsiasi problema si risolve velocemente.

Lo spettatore entrerà nel mondo induista, partecipando ad una delle maggiori feste che si svolgono sul territorio indiano, all’insegna dell’attaccamento della popolazione al mondo antico, fatto di riti, tradizioni, canti e credenze, che fanno dell’India e della sua popolazione un mondo a se stante, unico e irripetibile ancora ai giorni nostri.

Le bellezze del Kerala, la natura rigogliosa, i vasti canali navigabili, le House Boat, le spiagge, la ritualità spirituale che si manifesta con la pratica delle Arti marziali in apposite scuole molto frequentate anche dai ragazzi, il trattamento Ayurvedico del corpo, con la pratica di massaggi terapeutici per qualunque malessere della persona, che insegna lo stretto rapporto corroborante tra la mente e il corpo, sono l’inizio di un viaggio nel “continente India”, che porterà lo spettatore a visitare mercati, partecipare a feste di matrimonio o semplicemente nella quotidianità di un modo di vivere che non cambia, come dimostrano gli stupendi vestiti femminili rappresentati dall’ onnipresente Sari, dai colori più svariati, che tutte le donne portano sempre durante la loro vita. Il primo racconto finirà con la consegna dei 4 veicoli alla spedizione.