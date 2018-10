RAI 1 * ‘ LITTLE ITALY ‘: IL 21 OTTOBRE PUNTATA TRA LE COMUNITÀ ITALICHE NEGLI STATI UNITI A NEW YORK, IN CALIFORNIA E NEL NEW ENGLAND

“Speciale Tg1”, in onda domenica 21 ottobre a mezzanotte su Rai1, propone un viaggio tra le comunità italiche negli Stati Uniti: a New York, in California, nel New England. Tra i pescatori di origine siciliana a Gloucester e tra scienziati, imprenditori, manager, artisti, giornalisti, a New York e in Silicon Valley, California.

E poi a Napa Valley, dove proprio gli italiani importarono la vite, e adesso si produce l’ottimo e rinomato vino californiano. Ma anche tra la gente semplice di Arthur Avenue, la Little Italy del Bronx, a New York. Chi sono e cosa fanno i discendenti dei milioni di italiani emigrati negli Stati Uniti, attratti dal sogno americano? I nipoti e pronipoti dei contadini, pescatori, commercianti, operai, professionisti, che a ondate hanno varcato l’Atlantico per più di due secoli, oggi sono stimati ricercatori, grandi manager, imprenditori di successo, e anche artisti, designer, pizzaioli, giornalisti, salumieri.

E com’è cambiata l’emigrazione italiana oggi? Giovanni Bocco è andato con Speciale Tg1 tra gli italici negli Stati Uniti. Le loro storie umane, di sacrificio e riscatto sociale, il benessere conquistato a caro prezzo. Dai primi immigrati, che suonavano il jazz nei campi del sud, insieme ai neri, loro compagni di lavoro, all’epoca del “Padrino”, in cui italiano faceva rima con mafioso. Fino a oggi, col “Made in Italy” apprezzato ed amato dagli americani.