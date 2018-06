RAI 1 * LINEABLU: UN VIAGGIO STRAORDINARIO DALLA BASILICATA AL NORD DELLA CALABRIA, LUNGO LE SPIAGGE BLU DI MARATEA E PRAIA A MARE, PER TERMINARE A DIAMANTE

Un viaggio straordinario dalla Basilicata al Nord della Calabria, lungo le spiagge blu di Maratea e Praia a Mare, per terminare a Diamante, nel cuore della Riviera dei Cedri: nuovo appuntamento con LineaBlu sabato 9 giugno alle 14 su Rai1, in compagnia di Donatella Bianchi e Fabio Gallo. A bordo del veliero Flora il programma svelerà i segreti dell’unica parte lucana di costa tirrenica, tra turismo e religione. Il racconto del culto di San Biagio, santo patrono e protettore di Maratea, il cui busto viene fatto salire in cima al Cristo Redentore con una solenne processione.

Per mare, alla scoperta dello scoglio di Santo Janni e di alcune delle grotte più particolari, per accedere poi via terra alla grotta più famosa di Maratea, quella Delle Meraviglie: un’unica sala di circa 70 metri di lunghezza per 20 di larghezza, ricca di stalattiti e stalagmiti. A pesca con Francesco, davanti al Santuario della Madonna della Grotta, laddove il giovane praiese fu salvato da un terribile naufragio.

Il racconto proseguirà in mare, su una grande scialuppa in legno, per raggiungere Isola Dino con Giuseppe, giovane operatore turistico, tra kayak che si insinuano negli anfratti più misteriosi dell’isola e subacquei che si inabissano in profondità, a testimonianza di una straordinaria bellezza naturalistica sommersa.

E ancora con Archimede, memoria storica di Diamante, pescatore per professione, oratore per diletto, miti e leggende dell’Isola di Cirella, la seconda delle due uniche isole di Calabria, a bordo di un piccolo gozzo.

Il Giro d’Italia ha fatto tappa a Praia a Mare: con un condottiero d’eccezione, Davide Cassani, nel cuore di questo evento sportivo, in mezzo alle promesse del ciclismo italiano, tra gli ingranaggi di una portentosa macchina organizzativa.

L’omaggio della città a Enzo De Pasquale, storico regista del Giro che di Praia a Mare era originario.

Nella valle dell’Abatemarco, al centro della Riviera dei Cedri, il racconto sacro e profano del frutto perfetto, il cedro liscio di diamante, quello che gli ebrei di tutto il mondo vengono a raccogliere tra luglio e settembre proprio qui, a Santa Maria del Cedro, selezionando i cedri migliori per la festa delle Capanne (Sukkoth).

Scienza sommersa: i recenti studi dell’Ingv e del Cnr rivoluzionano in parte la geomorfologia del Tirreno e aprono nuove interpretazioni alle catene vulcaniche sottomarine e agli archi insulari. Più in superficie, le mappature delle praterie di posidonia oceanica da parte di Arpa Calabria garantiscono una più corretta gestione delle risorse ambientali sommerse della Regione.

Da Diamante, città dei murales, a Roma, la street art di Moby Dick, famoso artista che si schiera a difesa del mare, illustrando balene e cetacei in contesti fiabeschi.

A Genova, Fabio Gallo porterà i telespettatori tra le meraviglie di Euroflora, la prestigiosa Esposizione Internazionale del fiore e della pianta ornamentale, giunta alla sua XI edizione.