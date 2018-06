RAI 1 * LINEABLU: SABATO 2 GIUGNO LE TELECAMERE APPRODERANNO SULLE ISOLE DI CARLOFORTE E DI SANT’ANTIOCO, DUE PERLE DEL SULCIS IGLESIENTE

Continua il viaggio di Donatella Bianchi sulle coste più belle della penisola italiana. Sabato 2 giugno, alle 14.00 su Rai1, le telecamere di Lineablu approderanno sulle isole di Carloforte e di Sant’Antioco, due perle del Sulcis Iglesiente.

In questo mondo fantastico, dove la tradizione della pesca al tonno ha radici millenarie, si entrerà in una tonnara ancora in attività, un luogo pieno di storia, ma sempre vivo, per scoprire come e quanto è cambiata oggi la pesca al tonno. Si racconterà, poi, la figura quasi mitica del rais della tonnara, l’uomo che guida un’imponente squadra di pescatori, i cosiddetti tonnarotti, durante la pesca.

Insieme allo chef Andrea Rosso, un nome di punta della grande cucina carlofortina, e a suo figlio Cristiano, si spiegheranno tutti i segreti per preparare al meglio il tonno e alcuni piatti tipici della cucina dell’isola.

Si vedrà la bellezza senza tempo delle saline di Sant’Antioco, terminale di un complesso sistema di stagni e canali che inizia a Porto Pino, in uno scenario di dune di sabbia candida. Ambienti dove le opere dell’uomo si integrano con la naturale bellezza dei luoghi e con la presenza di importanti nidificazioni di uccelli acquatici.

Nel mare di Porto Pino si scoprirà l’isola della Vacca, un’isola vulcanica teatro dei voli del falco della regina e dei gabbiani corsi, partendo dal porticciolo dove un’opera monumentale scavata nella roccia non ha ancora svelato il mistero della sua origine. A Carloforte, con Fabio Gallo, si seguirà il Girotonno: la convivenza delle antiche tradizioni di una cultura millenaria della pesca e una vocazione turistica unica, il tutto celebrato nella sua XVI° edizione tra cultura, arti, enogastronomia, musica e spettacolo.