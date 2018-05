RAI 1 * LINEABLU: NELLA PUNTATA DI SABATO 26 MAGGIO SI ANDRÀ ALLA SCOPERTA DI TALAMONE E DELL’ISOLA DEL GIGLIO

Continua il viaggio di Donatella Bianchi e dell’inviato Fabio Gallo sulle coste più belle della nostra penisola. Sabato 26 maggio alle 14.00 su Rai1 si andrà alla scoperta di Talamone e dell’isola del Giglio.

Il mare e la natura saranno i veri protagonisti del viaggio: Talamone si affaccia sul tratto di costa che va dal Parco Naturale della Maremma fino al Monte Argentario; navigando verso Cala Forno, è possibile scorgere in alcuni tratti di costa i daini che abitano la rigogliosa macchia mediterranea di questi luoghi.

Nel tratto di mare che porta fino a Marina di Alberese sono stati calati in profondità 800 blocchi di marmo, con la funzione di dissuadere la pesca a strascico; oggi quest’area si è trasformata in un’oasi per il ripopolamento di innumerevoli specie marine.

Si incontreranno i ragazzi della scuola di Talamone che, insieme ai loro professori, hanno dato il via ad un interessante progetto di Citizen Science; si racconterà anche la storia di una famiglia italo-americana che, affascinata dalla bellezza del posto, ha deciso di riunirsi in Italia e vivere proprio qui a Talamone.

Dal porto di Santo Stefano, si approderà all’isola del Giglio, dove stanno ultimando le ispezioni, dopo i lavori di recupero dei fondali danneggiati dal naufragio della nave Costa Concordia. Con Fabio Gallo invece, si andrà a bordo di un catamarano attrezzato per far vivere il mare anche agli amici a quattro zampe.