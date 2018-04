RAI 1 * LINEABLU: DOMANI SABATO 14 APRILE DONATELLA BIANCHI ANDRÀ ALLA SCOPERTA DEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO

Sabato 14 aprile, su Rai1 alle 14.00, un nuovo appuntamento di Lineablu, condotto da Donatella Bianchi, andrà alla scoperta dei territori del delta del Po, un meraviglioso angolo di paese che si trova al confine orientale della Pianura Padana e dove il grande Po apre il suo delta al mare Adriatico. Un’area protetta ricca di boschi e pianure che comprende foci di numerosi fiumi e anche vaste zone salmastre e paludose.

Una superficie complessiva di 52.000 ettari di aree produttive e ricche di biodiversità. Si cercherà di capire come era difficile comunicare per gli abitanti di queste zone, prima che costruissero il grande ponte. E ancora, verrà mostrato che ruolo ha avuto il delta del Po nella storia del cinema e del piccolo schermo.

Uno sguardo attento sul nostro patrimonio naturale e culturale per preservare al meglio le nostre ricchezze; si scoprirà lo scenario straordinario dell’isola della Batteria riportata al suo vecchio splendore. Con particolare attenzione alla fauna selvatica e alla loro rimessa in natura, importante obiettivo per chi lavora su questo territorio. Fabio Gallo presenterà il pescatore di plastiche insieme al quale si seguirà il viaggio della plastica nel mare Adriatico.