RAI 1 * LINEA VERDE VA IN CITTÀ: SABATO 21 APRILE IL PROGRAMMA FARÀ TAPPA IN VENETO IN OCCASIONE DELLA 52MA EDIZIONE DEL VINITALY Sabato 21 aprile il viaggio di "Lineavere… va in città" farà tappa in Veneto, in occasione della 52ma edizione del Vinitaly, l'annuale fiera enologica internazionale che si tiene a Verona. Chiara Giallonardo e Marcello Masi percorreranno le strade che attraversano il bellissimo centro urbano alla scoperta di tutto quello che è legato alla cultura del vino. L'edizione 2018 del Vinitaly è già un record, perché segna quest'anno un +25% tra gli espositori stranieri, a testimonianza della rilevanza economica della manifestazione. Verona, unica città italiana, è recentemente stata inserita tra le 10 capitali mondiali del vino: tutta la provincia, grazie al territorio particolarmente vocato, esporta oltre il 12 % di tutta la produzione vinicola nazionale, caratterizzando una regione che ha fatto dell'enogastronomia una delle sue principali fonti di reddito. E proprio in quest'area la grande tradizione enologica che risale addirittura ad epoca romana, ha "plasmato" il territorio, l'assetto delle città e l'architettura della zona . In Valpolicella, regione simbolo dell'Amarone, sorgono decine di ville storiche dotate di splendidi giardini all'italiana che si fondono in modo naturale con i vigneti, e gli abitanti della zona hanno "inventato", nel corso dei secoli, mille modi di impiegare il vino nelle preparazioni culinarie: e allora salumi e formaggi vivono il loro affinamento arricchendosi degli aromi e dei profumi del Recioto e dell'Amarone. Non mancherà il tradizionale "percorso del gusto" nel centro storico di Verona, alla scoperta delle più tradizionali preparazioni di street food ante litteram che accompagnano il tipico "goto" (in veneto "bicchiere di vino") che si gusta davanti alle caratteristiche osterie scaligere. Nel corso della puntata Federica de Denaro mostrerà una preparazione tipica di un piatto della tradizione locale.

