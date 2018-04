RAI 1 * LINEA VERDE VA IN CITTA: OGGI SI FARÀ TAPPA IN PUGLIA TRA BARLETTA, ANDRIA E TRANI

Sabato 28 aprile alle 12.20 su Rai1 il viaggio di “Linea verde… va in città” farà tappa in Puglia. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, andranno alla scoperta della provincia di BAT, istituita nel 2004, unico caso in Italia di provincia con tre capoluoghi Barletta, Andria e Trani. Il viaggio inizierà da Trani, la perla dell’Adriatrico.

Città dalla difficile sintesi. Ricco crogiolo di epoche, stili, architetture, storie e religioni. Il racconto di Trani inizierà dal mare, nelle acque antistanti l’incantevole Cattedrale di San Nicola Pellegrino, tesoro romanico sospeso sul golfo.

Si andrà su un’imbarcazione alla scoperta del pescato del giorno con un inaspettato e gradito ospite a bordo. Il viaggio proseguirà poi nell’entroterra Andriese, alle pendici di Castel del Monte, la fortezza, fatta erigere da Federico II l’imperatore “stupor mundi”, che con la sua imponente struttura ottagonale è il simbolo di questo territorio.

Ad Andria si racconterà come, attraverso gli ulivi secolari che caratterizzano il paesaggio agricolo della maggior parte della Puglia, sia nata la storia di un olio che oggi si trova nei più prestigiosi corner gourmet di oltre quarantacinque Paesi nel mondo.

Nel centro storico di quest’ultima cittadina Chiara e Marcello visiteranno poi l’antico museo del confetto, assaggiando i dolcissimi Tenerelli, i confetti della tradizione dolciaria Andriese, impreziositi da un lavoro certosino eseguito ancora con metodi artigianali secondo i dettami dell’alta tradizione confettiera.

Sempre ad Andria si vedrà come la qualità e genuinità hanno ispirato le scelte strategiche di un giovane imprenditore che è riuscito ad esportare taralli, il prodotto simbolo della tradizionale gastronomia pugliese in tutto il mondo. A Barletta Chiara entrerà nel secondo stabilimento di pasta fresca più importante in Italia, dove tra impasti e sfoglie, si fanno orecchiette tutti giorni, con la stessa passione da più di 50 anni.