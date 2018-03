RAI 1 * LINEA VERDE VA IN CITTÀ: LA PUNTATA DI OGGI 24 MARZO SARÀ DEDICATA A PADRE PIO

Sabato 24 marzo alle 12.20 su Rai1, “Linea Verde… va in città” sarà dedicata ai luoghi cari a San Pio. Marcello Masi e Chiara Giallonardo inizieranno il loro viaggio rispettivamente da San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, i paesi che hanno segnato la vita di Padre Pio. A San Giovanni Rotondo si visiteranno le Fattorie dell’Opera di San Pio che forniscono, secondo le direttive del Santo Fondatore, materie prime di altissima qualità agli ammalati dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”.

A Pietrelcina, paese Natale del santo, si andrà alla scoperta dei campi dove viene coltivato l’antico carciofo apprezzato per la sua tenerezza e per il suo sapore delicato. Marcello Masi incontrerà nell’Università di Foggia un gruppo di giovani ricercatori della facoltà di agraria che stanno lavorando ad un interessante progetto pilota, il primo esperimento in Italia di alimenti fabbricati con stampante 3D. Il viaggio proseguirà poi nei centri storici delle cittadine di Foggia e Benevento tra botteghe del gusto dove si possono degustare i prodotti della tradizione enogastronomica di queste due provincie.