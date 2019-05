RAI 1 * “LINEA VERDE LIFE“ – CREMONA: « MARCELLO MASI E CHIARA GIALLONARDO RACCONTERANNO LA CAPITALE DEI VIOLINI »

Linea Verde Life. Il programma arriva a Cremona. Sabato 25 maggio, alle 12.20, su Rai 1, “Linea Verde Life” arriva a Cremona. Marcello Masi e Chiara Giallonardo racconteranno la capitale dei violini, dove la tradizione centenaria della liuteria incontra l’innovazione. Ma non solo: spazio anche alle nuove colture, dal mais Corvino al bambù e all’economia circolare, con i mattoni dei casali abbandonati che vengono trasformati in un’eccellente ed unica terra rossa per i campi da tennis. Immancabile, in chiusura, lo spazio per l’enogastronomia cremonese.