RAI 1 * ‘ LINEA VERDE LIFE ‘: BELLUNO PROTAGONISTA DELLA PRIMA PUNTATA DEL NUOVO APPUNTAMENTO ‘ GREEN ‘

Dal 22 settembre alle 12.20 su Rai1 l’edizione del sabato di Linea Verde con Chiara Giallonardo e Marcello Masi cambia veste e diventa “Life”, mettendo al centro il tema della sostenibilità urbana.

In ogni puntata, territorio per territorio, si andrà alla ricerca di tutto ciò che, realizzato o progettato, consente di trarre spunti, suggestioni, temi, sfide per la domanda: come vivremo tra trent’anni? Come sarà la qualità della vita nel 2050? Chiara e Marcello, con la partecipazione di Federica De Denaro, riprendono il viaggio partendo da Belluno, “la città splendente”, patrimonio dell’Unesco.

Eco, bio, green: saranno questi alcuni temi che si scopriranno in questa città verde e sostenibile. Si parlerà anche di biodiversità e di come nelle acque del Parco delle Dolomiti, scrigno naturale che circonda Belluno, è in corso un progetto finalizzato al mantenimento dell’equilibrio e della coesistenza tra le varie specie ittiche.

Inoltre, per capire come abbattere i consumi domestici, si indosserà il caschetto da lavoro per addentrarsi nel cantiere di una palazzina in costruzione. E ancora: curare un animale con la musicoterapia, coltivare un orto in terrazza, cucinare con i fiori. Questo e molto altro in una prima puntata da non perdere.