RAI 1 * “ LINEA VERDE “: « LE ALTE TERRE D’ALPEGGIO, IN VIAGGIO DALL’ALTA LANGA ALLA VAL MAIRA »

Linea Verde. Le alte terre d’alpeggio: in viaggio dall’Alta Langa alla Val Maira.

Domenica 29 settembre, alle 12:20 su Rai1, Linea Verde sarà in Piemonte per raccontare questa terra di montagne. Valli bellissime, ricche di storia e tradizioni, ma che dal dopoguerra hanno sofferto il richiamo della città. Lo spopolamento e l’abbandono dei terreni sembravano inesorabili e, invece, è successo qualcosa: Ingrid Muccitelli in Alta Langa per la vendemmia vedrà come la coltivazione della vite si sia spostata sempre più in alto, dando una nuova vita al territorio. In Val Maira racconterà come questo luogo sia diventato uno dei più amati dal turismo straniero, grazie ai percorsi escursionistici, ai borghi recuperati e alla cucina genuina.

Beppe Convertini percorrerà la Val Grana, fino ad arrivare agli alpeggi sopra il paese di Castelmagno, dove nasce un formaggio straordinario. Mostrerà come i terreni abbandonati più in basso vengano ripuliti e lavorati per far posto a una nuova coltivazione, quella del tartufo nero pregiato.

Peppone, in viaggio con Ingrid e Beppe, scoprirà invece l’aglio di Caraglio e una vera prelibatezza: l’aglio nero.