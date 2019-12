RAI 1  * “ LINEA VERDE “: « LA VALLE D’ITRIA, UNA PORZIONE DI TERRITORIO DELLA PUGLIA CENTRALE A CAVALLO TRA LA CITTà DI BARI E LE PROVINCE DI BRINDISI E TARANTO »

Linea Verde. La Valle d’Itria. Domenica 8 dicembre, alle 12.20 su Rai1, “Linea Verde”, in un giorno di festa, l’Immacolata, andrà alla scoperta della Valle d’Itria. In una porzione di territorio della Puglia centrale, a cavallo tra la città di Bari e le province di Brindisi e Taranto, il paesaggio riempirà lo sguardo di una magia senza tempo.

Una zona immersa tra storia, cultura e tradizioni, che conquista il visitatore con un panorama unico, punteggiato di trulli e muretti a secco, distese di ulivi e vigneti con colori meravigliosi che sembrano usciti dalla tavolozza di un pittore.

I conduttori avranno come meta di viaggio Martina Franca, una delle perle della Valle d’Itria e luogo di origine di Beppe Convertini, che per la festa dell’Immacolata porterà la sua compagna di viaggio Ingrid Muccitelli, insieme al cuoco Peppone, al pranzo organizzato dalla sua famiglia. Durante il viaggio, i protagonisti scopriranno molti degli elementi che caratterizzano la zona, sia dal punto di vista agricolo che storico culturale e, non senza imprevisti, faranno conoscere il bello e il buono di una terra unica.