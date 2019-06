RAI 1 * “LINEA VERDE“: « FEDERICO QUARANTA APRIRÀ LE PORTE DELLA SUA LIGURIA, CHE DA GENOVA ARRIVA SINO AL PROMONTORIO DI PORTOFINO »

Linea Verde. Levante genovese. Nuovo appuntamento con “Linea Verde”, domenica 9 giugno alle 12.20 su Rai1. Federico Quaranta aprirà le porte della sua Liguria, che da Genova arriva sino al promontorio di Portofino, accompagnando i propri compagni di viaggio Daniela Ferolla e Peppone lungo il magnifico itinerario del Golfo del Paradiso.

Il tragitto, dalla darsena di Nervi fino a San Rocco, passando per Sori, Recco e Camogli, si snoderà attraverso tre percorsi: via mare, con Daniela e lo chef genovese Ivano Ricchebono, alla scoperta delle grandi tradizioni gastronomiche liguri; via lungomare, dove Peppone verrà seguito dal dott. Ciro Vestita in una sorta di “percorso salute”; via entroterra, con Federico che guiderà gli spettatori sulle creuze, i terrazzamenti ed i sentieri impervi dell’entroterra di levante.

Un viaggio magico lungo un percorso di bellezza assoluta e selvaggia, impreziosito dalla partecipazione di Eraldo Pizzo, il più grande giocatore di pallanuoto di tutti i tempi, artefice dei trionfi della Pro Recco, e da Alberto Marcomini, il massimo esperto italiano di formaggi.