RAI 1: LINEA VERDE ESTATE: ALLA SCOPERTA DELLA SARDEGNA TRA I MURALES DI ORGOSOLO, LE MASCHERE DI OTTANA E I GAVOI

Domenica 19 agosto alle 12.20 su Rai1 il viaggio di Linea Verde Estate prosegue nel cuore della Sardegna. Qui le antiche civiltà nuragiche, migliaia di anni fa, avevano individuato il centro della Terra.

Per queste genti tutte le traiettorie dell’isola portavano in Barbagia in quello che oggi è il paese di Gavoi. Federica De Denaro, per capire l’anima di questo luogo, fa un viaggio che la porta a scoprire i murales di Orgosolo, le maschere di Ottana e infine Gavoi, visto attraverso il suo Festival di Letteratura con una guida speciale: lo scrittore Marcello Fois.

Federico Quaranta parte dal punto più alto del Supramonte, il Monte Corrasi per arrivare fin dentro le viscere della terra nella Valle di Lanaitto. Prima, però, affianca nel loro lavoro quotidiano i veri padroni di questa terra, i pastori. E Peppone, tra un’avventura culinaria e l’altra, scopre la cucina di Grazia Deledda.