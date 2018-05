RAI 1 * LINEA VERDE: DOMENICA 6 MAGGIO PUNTATA DALL’EMILIA ROMAGNA, NELLA PRIGIONE DI CAGLIOSTRO

Domenica 6 maggio Linea Verde visiterà La Fortezza di San Leo, dove fu rinchiuso fino alla fine dei suoi giorni, calato dall’alto in una cella senza porte, l’alchimista Cagliostro, controverso personaggio della fine del ‘700.

È l’occasione per visitare una splendida zona d’Italia, quella del Montefeltro, che conserva paesaggi descritti dal pennello rinascimentale di Piero della Francesca.

In questo quadro Daniela Ferolla e Patrizio Roversi si muoveranno, tra mistero e paesaggi agricoli indimenticabili, alla scoperta dei prodotti e della trasformazione delle materie prime in gustosi piatti locali. L’appuntamento con Linea Verde è per domenica 6 maggio alle 12.20 su Rai1.