RAI 1 – “ LINEA VERDE “ * « DOMENICA 3 NOVEMBRE PUNTATA DALLA TOSCANA, IN VAL D’ORCIA »

Linea Verde. Toscana, l’autunno in Val d’Orcia. Dolci colline ricoperte da vigneti, uliveti, castagneti, interrotti da antichi abitati di origine medievale, case rurali e rocche con torri impervie, che rispecchiano in pieno le armoniose e suggestive riproduzioni dei pittori della Scuola Senese. La Toscana e in particolare la Val d’Orcia sono la meta di “Linea Verde”, in onda domenica 3 novembre alle 12.20 su Rai1. La ricchezza del paesaggio non è l’unico elemento che caratterizza questo territorio incontaminato. Anche la produzione enogastronomica è, infatti, uno dei punti di forza della Val d’Orcia.

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione del cuoco Peppone, la esploreranno in tutta la sua varietà: dal “Teatro povero” di Monticchiello, alla raccolta dello zafferano, con cui si prepara uno dei piatti tradizionali toscani, la trippa; dagli uliveti di Pienza e Seggiano che offrono un olio extra-vergine di altissima qualità, fino ai maiali di Cinta Senese che, con i loro salumi e le loro carni rosse, danno vita a preparazioni gustose. Un mondo da sogno, dunque, che ha ispirato cinema, arte e letteratura, ma che è anche vivo e pulsante nel carattere della gente che li abita.