Rai 1 * “ Linea Verde ”: « Domenica 10 marzo In diretta dalla Riviera ligure la rappresentazione artistica dei carri »

Rai 1. Linea Verde In diretta dalla Riviera ligure per la manifestazione “Sanremo in fiore”. Domenica 10 marzo, su Rai1 alle 12.20, Linea Verde sarà a Sanremo, con una puntata speciale, in diretta, per seguire la manifestazione “Sanremo in fiore”, la storica e famosa sfilata di carri allegorici della città ligure.

La rappresentazione artistica dei carri quest’anno è incentrata sul tema della salvaguardia ambientale e sul “racconto” del Santuario dei Cetacei, situato proprio nello specchio di mare antistante Sanremo: un’area marina protetta tra Liguria, Sardegna, Toscana e Francia le cui acque, grazie alle particolari condizioni fisico-chimiche e alla circolazione delle correnti, la rendono una delle zone più ricche di vita e di specie marine – soprattutto mammiferi – del Mediterraneo.

Ciascuno dei 14 paesi del circondario di Sanremo, borghi marini o pedemontani – preceduti da un’esibizione della Banda della Marina Militare – rappresenteranno, con le loro composizioni floreali a bordo dei carri, una delle dimensioni d’attivitá del Santuario. Alcuni hanno scelto temi a sfondo scientifico, altri legati alle specie zoologiche, altri ancora celebreranno l’opera di conservazione dell’ambiente messa in atto dall’uomo e, in particolare, quella esercitata dalla Guardia Costiera.

La sfilata sarà commentata da una postazione cronaca speciale, dalla quale saranno raccontati i prodotti del territorio e la loro trasformazione in piatti tradizionali, grazie ad alcuni chef ospiti del programma.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso e Yari Selvetella . La regia è di Luca Romani. Produttore esecutivo Federica Giancola.