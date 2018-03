RAI 1 * LINEA VERDE: APPUNTAMENTO IN DIRETTA DA SANREMO PER IL TRADIZIONALE “ CARNEVALE DEI FIORI ”

Anche in questo 2018 la primavera arriva su Rai1 già l’11 marzo. Linea Verde seguirà infatti in diretta un evento molto importante per il calendario turistico della Liguria e per tutti gli amanti della natura: “Sanremo in Fiore”.

Il tema scelto per la nuova edizione della sfilata dei carri che annualmente rinnova la tradizione del “Carnevale dei fiori” nato nella Belle Epoque, sarà lo sport.

Sanremo può infatti fregiarsi del titolo di Città europea dello sport 2018, nomina di recente ufficializzata a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo.

Daniela Ferolla e Patrizio Roversi racconteranno i carri che, come da tradizione, seguiranno il percorso tra il lungomare Calvino, il piazzale Dapporto, la porzione di pista ciclabile parallela a via Nino Bixio sino ai giardini Vittorio Veneto.

Quanto ai carri, che dovranno essere realizzati rispettando il tema, ogni Comune partecipante dovrà scegliere una disciplina sportiva particolare, descritta come sempre grazie all’ausilio di migliaia di fiori.

Sanremo, fuori competizione, dedicherà la sua composizione allo sport in generale. Linea Verde, in onda dalle 12.20 su Rai1, seguirà la diretta della competizione e racconterà i carri coi loro splendidi fiori e le meraviglie del territorio ligure, mettendosi alla ricerca dei piccoli segreti che rendono quelle zone d’Italia particolarmente adatte al benessere psicofisico. Ci saranno inoltre spazi di approfondimento sulle piante e i fiori che aiutano la salute e l’attività motoria.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Marco Papola, Alessandro Piccioli e Yari Selvetella. Regia di Luca Romani, produttore esecutivo Federica Giancola,