RAI 1 * ‘ LINEA BLU ‘: DONATELLA BIANCHI FARÀ TAPPA A PANTELLERIA, LA PIÙ GRANDE DELLE ISOLE SICILIANE A CIRCA SETTANTA CHILOMETRI DALLE COSTE TUNISINE

Acqua e fuoco. Cinquanta chilometri quadrati di roccia vulcanica immersi nel canale di Sicilia: Linea Blu sabato 15 settembre (Rai1, ore 14) fa tappa a Pantelleria, la più grande delle isole siciliane a circa settanta chilometri dalle coste tunisine. Donatella Bianchi esplorerà la costa sud-orientale dell’isola, protetta dalla violenza del maestrale, con una guida d’eccezione: Flavio Albanese, architetto di fama internazionale, da oltre quarant’anni legato a Pantelleria.

A bordo della sua barca, forme da peschereccio e interni dal design moderno, si scoprirà una costa dall’acqua cristallina ricca di calette, scogli e grotte. Pantelleria dal 2016 è parco nazionale: con il nuovo direttore si cercherà di capire come si intenda coniugare tutela dell’ambiente, agricoltura e sviluppo turistico dell’isola.

Grandi profondità e condizioni meteo spesso avverse: la pesca a Pantelleria conta solo su un peschereccio e appena una quindicina di piccole barche. Le telecamere di Linea blu seguiranno una battuta di pesca al pesce pappagallo, specie sempre più diffusa in Mediterraneo e poi in cucina per una tipica ricetta pantesca.

Imbarcazione tipica dell’isola è una lancia, il cui ultimo esemplare è stato realizzato dieci anni fa dall’ultimo maestro d’ascia di Pantelleria, scomparso da poco. Due giovani professionisti siciliani, un ingegnere e un architetto, hanno deciso di realizzare un nuovo esemplare: occhi e braccia umani sono stati sostituiti da computer e taglio automatico, ma la tradizione della lancia pantesca non morirà.

Donatella Bianchi si sposterà poi sul versante nord dell’isola, a punta Spadillo, con il faro che guarda le coste siciliane. Il funzionamento è affidato al più giovane farista italiano, un ex militare che ha scelto la tranquillità della vita a Pantelleria. Sarà lui a raccontare il futuro delle strutture attigue al faro, destinate a diventare un resort, nell’ambito del progetto statale di valorizzazione dei fari italiani. Sotto punta Spadillo, telecamere sott’acqua per documentare il mondo sommerso, colorato e pieno di vita.

Fabio Gallo invece sarà sulla costa adriatica, per raccontare come nasce la piccola imbarcazione diventata simbolo del litorale sabbioso: il moscone, detto anche pattino. Una panca, due pattini e due remi. Il viaggio di Linea blu a Pantelleria finisce con le opere di un giovane artista pantesco, che ha scelto di realizzare le sue “bandiere” con i resti delle barche, cariche di migranti, naufragate nel canale di Sicilia. Legni trovati sulle coste dell’isola dopo le mareggiate, legni carichi di sale, di storie, di speranze.