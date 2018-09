RAI 1 * LA PROVA DEL CUOCO: AL VIA LA NUOVA STAGIONE CON ELISA ISOARDI, PRIMO APPUNTAMENTO LUNEDÌ 10 SETTEMBRE

Primo appuntamento, lunedì 10 settembre alle 11.30 su Rai1, con la nuova edizione de La Prova del Cuoco. Il programma, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, sarà una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra ricette creative ed immancabili omaggi alla tradizione tricolore. Un “cooking show”, che metterà al centro delle puntate le nobili origini della “tavola italiana”, senza mancare di dare spazio a tutto il “nuovo”, che – in termini di cibo, cultura e salute – si muove intorno alla cucina.

La trasmissione realizzerà contest culinari, rubriche specifiche sul cibo e non solo, parentesi regionali a tutto tondo, angoli di storia ed attualità tematica, dando spazio alla ricerca e alla valorizzazione delle “tipicità” locali, con occhi sempre aperti sulla sicurezza alimentare e sulla qualità delle materie prime. Non mancheranno incursioni tra i mestieri che ruotano intorno ai fornelli, collegamenti in diretta dall’Italia, un borsino giornaliero dei prezzi di prodotti e materie prime, e la “classica” gara quotidiana tra due concorrenti affiancati da popolari cuochi. Tutto culminerà in un torneo finale, al termine del quale il vincitore si aggiudicherà un montepremi di 100mila euro.

Nella puntata di lunedì si inizierà parlando di pomodoro, con la ricetta dello chef Beppe Sardi, al quale saranno affiancati l’agronomo Marco Valerio Del Grosso e la nutrizionista Valentina Galiazzo. Nella “sfida di mezzogiorno” si fronteggeranno gli chef Silvano Librenti e Antonella Coppola, alle prese con un grande “classico” della cucina ligure. Sarà poi lo chef Luca Pappagallo a svelare i segreti di una tipica minestra calabrese.

A seguire, la flower designer Flavia Bruni realizzerà un centrotavola con i pomodori a grappoli. Protagonisti della Prova del Cuoco saranno i primi due concorrenti della stagione: Don Dino Mazzoli da Frosinone e Giulia Anghelone da Rosta, in provincia di Torino, con gli chef Emanuele Vallini ed Antonio Totaro. A giudicarli il maestro pizzaiolo Gabriele Bonci e il critico gastronomico Luigi Cremona.

Con loro, “giurato per un giorno” un beniamino dello spettacolo. Nel corso della puntata l’inviato Ivan Bacchi sarà a Piedimonte Etneo (Ct), per andare alla ricerca di una tipica ricetta della tradizione siciliana. Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dai banchi del “Mercato Testaccio” di Roma.