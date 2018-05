RAI 1 * IL CAPITANO MARIA: LUNEDÌ 14 MAGGIO SECONDO APPUNTAMENTO DELLA FICTION CON VANESSA INCONTRADA

Secondo appuntamento con la serie “Il capitano Maria”, la fiction con Vanessa Incontrada, per la regia di Andrea Porporati, in onda lunedì 14 maggio in prima serata su Rai1.

Ritroveremo Maria che indaga sull’attentato. Tutto fa pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il capitano comprende che sotto c’è qualcosa di molto più complesso.

Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ragazza che è stata determinante per salvare la scuola? Il tenente Enrico Labriola sospetta che la ragazza sia una hacker che opera nel web profondo, e indaga in segreto su di lei, ma riesce a dialogare solo con il suo avatar, una immagine di fuoco che non rivela nulla di quello che Annagreca sa.

Il vecchio Patriarca intanto muore sotto i ferri in una operazione condotta dal figlio Tancredi, un chirurgo che odia il padre e ha cercato di allontanarsi dall’eredità mafiosa della famiglia, ma che ora è costretto a tornare a prendervi parte.

Intanto Maria, spinta dallo zio Vittorio, incontra Santina, una veggente, che conosce molti segreti della città. Santina le rivela con ambigue parole che dietro a quanto sta accadendo in città, c’è un segreto che riguarda la morte del marito di Maria.