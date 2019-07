RAI 1 * “EASY DRIVER“: « SABATO 6 LUGLIO PESCASSEROLI E IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO »

Easy Driver. Pescasseroli e il Parco nazionale d’Abruzzo. Quinta tappa, sabato 6 luglio su Rai1 alle 15.00, per la nuova edizione di Easy Driver, il programma di Fabio Di Nicola, condotto da Margherita Adamo e prodotto da Siri Video. La meta di questa puntata, la cui regia è affidata a Marco Speroni, è Pescasseroli, in provincia de L’Aquila, con il suo paesaggio montano incantevole tra boschi, strade panoramiche e palazzi nobili.

La conduttrice, insieme al pilota collaudatore ACI Matteo Colognola, si cimenterà alla guida di due nuovi modelli dalla personalità decisa: la nuova Citroen C5 Aircross, un SUV ultra confortevole dalla linea raffinata e moderna, e la nuova Mitsubishi Eclipse Cross, sempre un SUV ma con l’anima sportiva, quasi un coupé.

La scoperta delle bellezze di Pescasseroli inizia con la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, il principale luogo di culto della città la cui esistenza è già attestata in una bolla papale del 1115 che la citava come luogo d’indulgenza. La costruzione, che ospita la splendida scultura della Madonna Nera dell’Incoronata, è il risultato di diversi interventi di restauro a causa dei terremoti che nei secoli ne hanno distrutto l’antico abitato. La visita proseguirà poi a Palazzo Sipari, l’edificio tardo rinascimentale-neoclassico dove nacque, nel 1866, il cittadino più illustre di Pescasseroli, il filosofo Benedetto Croce.

L’itinerario prosegue con una visita al Museo naturalistico del Parco Nazionale d’Abruzzo, che offre una panoramica completa della flora e della fauna del luogo: un’area attrezzata ospita, tra gli altri, alcuni esemplari di Orso marsicano, il simbolo del parco. Ultima tappa di questa puntata sarà Opi, grazioso paesino nel cuore del Parco edificato sul versante di una montagna, uno dei borghi medievali più belli d’Italia che domina la valle in cui scorre il fiume Sangro.

Come sempre, nel corso della puntata, utili consigli di guida, attenzione all’innovazione tecnologica e percorsi su tante strade diverse che si snodano tra boschi e montagne, in una natura incontaminata, per testare le prestazioni dei due modelli.