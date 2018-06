RAI 1 * EASY DRIVER: PER L’ULTIMA PUNTATA DI QUESTA EDIZIONE SARÀ IN VAL D’AOSTA, CON VERONICA GATTO E METIS DI MEO SI PARTIRÀ DAL CASTELLO DI SARRE

Sabato 9 giugno, per l’ultima puntata di questa edizione, Easy Driver sarà in Val D’Aosta. Con Veronica Gatto e Metis Di Meo si partirà dal castello di Sarre che ha legato la sua storia a casa Savoia. Nel 1869 Vittorio Emanuele ne fece la sua residenza estiva. Si raggiungerà poi la Valpelline per gustare uno dei suoi prodotti più tradizionali: la fontina. Insieme al comico Franco Millet ci spingeremo fino ad Introd, un luogo molto amato da Papa Giovanni Paolo II.

Si incontreranno tanti simpatici amici a quattro zampe al Parc Animalier, un angolo di paradiso dove la fauna alpina vive indisturbata sotto gli occhi di migliaia di visitatori. E per divertirsi un pò si farà anche trekking con gli asini. I saluti finali saranno dall’aeroporto Corrado Gex dove si trovano ancora molti velivoli del secolo scorso.

Veronica sarà al volante di un toro scatenato: la nuova Lamborghini Aventador S Roadster, che ha un motore 12 cilindri a V di 6,5 litri da 740 cavalli. Metis guiderà invece una Suv grintosa dal marchio leggendario: la nuova Alfa Romeo Stelvio, che monta un motore V 6 biturbo di 2,9 litri da 510 cavalli. Appuntamento alle 11.40, come sempre, su Rai1.