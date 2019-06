RAI 1 * “EASY DRIVER“: « ALLA SCOPERTA DI VITERBO E DELLA TUSCIA »

Easy driver. Alla scoperta di Viterbo e della Tuscia .Terzo appuntamento, sabato 22 giugno su Rai1 alle 15.00, con la nuova edizione di “Easy driver”, ideata da Fabio Di Nicola e condotta da Margherita Adamo. Questa volta, il programma, prodotto da Siri Video, condurrà il pubblico alla scoperta di Viterbo e della Tuscia, a bordo di due meraviglie tecnologiche: la nuova Volkswagen TCross, un piccolo SUV vivace e divertente, e la nuova BMW Serie 3, la berlina sportiva della casa tedesca che si rinnova nell’estetica e nella meccanica.

In questa puntata, la cui regia è affidata a Marco Speroni, la conduttrice marsalese sarà affiancata da una new entry, il pilota collaudatore ACI Matteo Colognola, insieme al quale illustrerà le caratteristiche dei nuovi modelli e accompagnerà i telespettatori nei luoghi più suggestivi di Viterbo: il Palazzo dei Papi, lo splendido edificio medievale con la sua elegante loggia, che fu sede papale e in cui si tenne il primo e più lungo conclave della storia. E poi il Quartiere San Pellegrino, il più grande borgo medievale presente in Europa e tra i meglio conservati in Italia.

Dal cuore antico di Viterbo l’itinerario proseguirà verso alcune mete imperdibili della Tuscia: il Parco dei Mostri di Bomarzo, un sito che continua a stupire e divertire i tanti visitatori, e Vitorchiano, per ammirare la statua del Moai, l’unica scultura Moai al mondo realizzata da abitanti dell’isola di Pasqua al di fuori della loro terra.

E ancora tanti percorsi su strade diverse per mostrare le prestazioni dei due modelli, un’immersione negli splendidi dintorni di Viterbo e tanti consigli per chi guida.