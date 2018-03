RAI 1 * DON MATTEO 11: GIOVEDÌ 8 MARZO DUE EPISODI, UNA QUESTIONE PERSONALE E UNA DI QUELLE

Nuovo doppio appuntamento con la fiction “Don Matteo 11”, in onda su Rai1 giovedì 8 marzo alle 21.25. Nel primo episodio dal titolo Una questione personale, un giovane avvocato è accusato di omicidio e a credere nella sua colpevolezza è il nostro Pm.

Ma se Anna scoprisse che quel’uomo è la ragione per cui il matrimonio di Marco è saltato? Il PM e la ‘Capitana” capiranno di avere entrambi delle ferite nel proprio passato. Intanto Cecchini scopre che Zappavigna non ha mai detto ai suoi genitori di essere un carabiniere e approtitterà della situazione per mettere zizzania tra lui e Assuntina. Sofia, invece, obbligherà Seba a prendere una decisione, ma lui le rivela finalmente la verità sull’incidente di Alice.

Nel secondo episodio intitolato Una di quelle, Oksana, una prostituta ucraina, accusa Barba di averla importunata e aggredita. Don Matteo e i Nostri devono indagare

per scagionare l’amico. Intanto una ricca signora lascia in eredità ai Cecchini un ingente patrimonio a patto che si prendano cura del suo amato coniglio… La “Capitana” e il PM invece dovranno parlare deI bacio che si sono scambiati in un momento di debolezza…