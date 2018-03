RAI 1 * DON MATTEO 11: DOMANI PRIMO MARZO DUE GLI EPISODI: PENE D’AMORE E UNA FAMIGLIA NORMALE

Giovedì 1 marzo Rai1 trasmette alle 21.25 un nuovo doppio appuntamento con la fiction “Don Matteo 11”. Nel primo episodio dal titolo Pene d’amore, mentre i nostri indagano su un caso collegato ad un misterioso amore nato in carcere, a Spoleto arriva Elisa, la madre della “Capitana”, a cui Anna non ha ancora confessato di essersi lasciata con Giovanni.

Cecchini, cercando di aiutare la ‘Capitana”, asseconda le fantasie di Elisa facendosi ben presto sfuggire la situazione di mano. Intanto Sofia trova il suo atto di nascita, ma qualcosa non torna…

Nel secondo intitolato Una famiglia normale, mentre i Carabinieri indagano su un grave episodio di bullismo, a Spoleto arriva Carlo Conti, per registrare una puntata

del suo programma. Cosimo vorrebbe tanto partecipare, ma ha bisogno di una mamma e di un papà che non ha. Così Cecchini mette in piedi la famiglia perfetta per il bambino…