RAI 1 * ‘ DOMENICA IN ‘: IL 16 SETTEMBRE MARA VENIER INTERVISTERÀ GINA LOLLOBRIGIDA E ROMINA POWER

Con il suo sorriso aperto e contagioso, Mara Venier dal prossimo 16 settembre sarà di nuovo al timone di Domenica In. Un attesissimo ritorno nel pomeriggio domenicale di Rai1 per l’artista da sempre molto amata dal pubblico, che in diretta entrerà con allegria nelle case degli italiani, per portare leggerezza e buonumore, ma anche momenti di riflessione tra attualità e costume, approfondimenti, spettacolo, giochi, musica.

Grandi interviste caratterizzeranno ogni puntata di questa nuova edizione: si comincia con due amatissime artiste, Gina Lollobrigida, regina del cinema italiano, e Romina Power, uno dei personaggi più seguiti dal pubblico. Tante le sorprese nel lungo e coinvolgente pomeriggio, scandito anche da momenti di puro spettacolo nel pieno stile Rai1. Immancabile protagonista anche la musica dal vivo con Stefano Magnanensi e la sua Band.

Nel corso della diretta anche un talk con opinionisti in studio, per un confronto, insieme al pubblico, sui principali temi d’attualità. Con la sua sensibilità di donna da sempre attenta alle emozioni, Mara Venier regalerà poi agli spettatori il racconto di grandi storie al femminile.

Per tutti gli amanti della musica, un’occasione per partecipare direttamente al programma con “Una Canzone per Mara”, un divertente spazio musicale nel quale i telespettatori potranno dedicare un brano alla padrona di casa inviando un video in redazione. La prima puntata di questo spazio sarà condotta da Nino Frassica.

A decretare il vincitore, che sarà invitato in studio, tre speciali giudici, la stessa Mara Venier con Romina Power e Amadeus (il video corredato dal testo non può durare oltre 90 secondi né pesare più di 500 megabyte, e deve essere in uno dei tre formati mp4, mov, wmv). Per partecipare è necessario essere maggiori di 18 anni.

Non mancheranno i giochi, con il ritorno de “Il Tabellone” in due manches a cui si potrà giocare telefonando da casa al numero 894.433 (per partecipare al concorso a premi l’utenza telefonica è attivata esclusivamente dalle 14 di domenica 16 settembre e poi ogni domenica dalle 14 e il relativo costo di collegamento per ciascuna telefonata andata a buon fine sarà pari a euro 0,51 Iva inclusa).