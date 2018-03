RAI 1 * COPPA ITALIA: MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA LA SEMIFINALE DI RITORNO TRA LAZIO E MILAN

Mercoledì 28 febbraio alle 20.30 su Rai1 la Coppa Italia sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma per la semifinale di ritorno tra Lazio e Milan. Nel match d’andata a San Siro, non vi sono state marcature e quindi si deciderà tutto nella serata romana.

I rossoneri potranno contare sul vantaggio del gol in trasferta ma, nello stesso tempo, i laziali, davanti al proprio pubblico, hanno l’occasione di centrare un’altra finale in questa manifestazione.

Ci si gioca una fetta di stagione importante e la vincitrice di questa sfida avrà come avversaria o Atalanta o Juventus coi bianconeri favoriti dopo il successo 1-0 a Bergamo.

Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva e in chiaro su Rai1. La gara sarà visibile per tutti anche in streaming attraverso RaiPlay.