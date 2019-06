RAI 1 * “CHE TEMPO CHE FA”: « TERMINA IL 2 GIUGNO LA TRASMISSIONE, CHIUDE LA STAGIONE DOPO 32 PUNTATE CON OLTRE 3,8 MILIONI DI TELESPETTATORI DI MEDIA »

Che tempo che fa. La trasmissione più social della domenica chiude la stagione dopo 32 puntate con oltre 3,8 milioni di telespettatori di media.

Termina domenica 2 giugno alle 20.35 la sedicesima edizione di “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio. Il programma della domenica sera di Rai1 chiude la stagione dopo 32 puntate con oltre 3,8 milioni di telespettatori di media, risultando, inoltre, la trasmissione più social della domenica nell’intera giornata. Ospite della puntata Mara Venier, che lo scorso 26 maggio ha concluso la sua decima conduzione di “Domenica In”.

Per gli appassionati di calcio Fabio Quagliarella, capitano e simbolo della Sampdoria, che ha vinto la classifica marcatori della serie A 2018/19 con 26 gol e Moise Kean, uno grande talento, attaccante della Juventus e della nazionale, convocato dal ct Roberto Mancini per le prossime partite valide per la qualificazione agli europei 2020. E ancora Milena Bertolini, ct della nazionale italiana di calcio femminile che dal 7 giugno al 7 luglio 2019 parteciperà ai mondiali in Francia, e Sara Gama calciatrice italiana, difensore e capitano della Juventus e della Nazionale. Durante la puntata saranno in studio per un omaggio a Massimo Troisi a 25 anni dalla sua scomparsa: Maria Grazia Cucinotta, Enzo Decaro e Lello Arena. L’attualità sarà affidata a una conversazione tra Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, il giornalista e storico Paolo Mieli e Carlo Verdelli, direttore di Repubblica. Ospite del programma anche Alvaro Soler, in radio e nei digital store con il nuovo singolo “La libertad”, contenuto nell’album “Mar De Colores Versión Extendida”.

E infine la cantante LP ai primi posti delle classifiche che suonerà in Italia all’Home Festival di Mestre il 13 di luglio prossimo. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback. A seguire “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo oltre a Mara Venier e Max Pezzali ci sarà un parterre di grandissimi comici: Luciana Littizzetto, Teo Teocoli, Vincenzo Salemme, Riccardo Rossi, Mago Forest, Raul Cremona e Ale & Franz.

Che Tempo che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Max Giammarrusti.