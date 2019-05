RAI 1 – ‘ CHE TEMPO CHE FA ‘ * PUNTATA DEL 26 MAGGIO 2019, « OSPITI IN STUDIO ROBERTO BAGGIO, JEAN TODT ED ENRICO BRIGNANO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Che tempo che fa. St 2018/19 Puntata del 26/05/2019. Una nuova puntata di Che Tempo che fa di Fabio Fazio in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alle elezioni europee. Ospite del programma sarà uno dei “numeri 10” più forti della storia del calcio: Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993, amatissimo nel nostro paese e in tutto il mondo. In studio anche Jean Todt, oggi Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo, che nei suoi 16 anni in Ferrari ha contribuito a far vincere 14 mondiali di Formula 1 e 106 Gran Premi. Protagonista dello spazio dedicato alla musica sarà Cesare Cremonini, che celebrerà i vent’anni passati da “50 special” inno generazionale tratto da “Squerez?” disco d’esordio dei Lunapop e album più venduto di sempre da una band italiana. L’artista sarà ospite di Fabio Fazio per annunciare le grandi novità del tour “Cremonini stadi 2020”. E infine uno dei comici più amati: Enrico Brignano. Con Fabio Fazio ci saranno come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

