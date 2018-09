RAI 1 * ‘ CHE TEMPO CHE FA ‘: OSPITI RENZO PIANO, GIORGIO PANARIELLO, SABRINA FERILLI E CARLO COTTARELLI

La puntata di Che Tempo che fa di Fabio Fazio in onda domenica 30 settembre alle 20.35 su Rai1 ospiterà l’architetto e senatore a vita Renzo Piano, a cui la Royal Academy of Arts di Londra ha dedicato una retrospettiva dal titolo “Renzo Piano, The Art of Making Buildings”.

Alla scrivania di Che Tempo che fa nel giorno del suo compleanno anche l’attore, comico e presentatore Giorgio Panariello, prossimamente in tour nei teatri italiani con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con il “Panariello Conti Pieraccioni Tour”.

Ospite di questa settimana inoltre l’attrice Sabrina Ferilli vincitrice di 4 nastri d’argento e 4 Ciak d’oro, nominata 4 volte al David di Donatello che dal 27 settembre sarà nelle sale con Sergio Castellitto nel film “Ricchi di fantasia” di Francesco Miccichè.

Nel corso della puntata l’analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani del Professor Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.

In collegamento l’editorialista e scrittore Aldo Cazzullo in tutte le librerie con “Giuro che non avrò più fame. L’Italia della ricostruzione” in cui descrive figure politiche, industriali, culturali, sportive che hanno contribuito a far rinascere l’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

Protagonista dello spazio dedicato alla musica sarà Loredana Bertè che canterà “Maledetto Lunapark” singolo estratto da “LiBerté”, disco che esce a 12 anni dal suo ultimo album di inediti.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Fabio Volo, Gigi Marzullo, Orietta Berti, il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica, Vincenzo Salemme e Ale & Franz.

Al Tavolo oltre a Loredana Bertè saranno presenti Max Tortora nelle sale in questi giorni con il film “Sulla mia pelle”, Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum, protagonisti della commedia romantica “Nessuno come noi” di Volfango de Biasi nelle sale dal 18 ottobre.

E ancora la conduttrice tv e attrice Rosita Celentano e la nuotatrice Simona Quadarella, vincitrice di 3 medaglie d’oro (400, 800 e 1500 metri stile libero) agli Europei di Glasgow.