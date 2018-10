RAI 1 * ‘ CHE TEMPO CHE FA ‘ * Ospiti Mimmo Lucano, Antonella Clerici, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Alessandro Baricco / Domenica 21/10 ore 20.35

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 21 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo che fa di Fabio Fazio alle 20.35 su Rai1 con ospite Mimmo Lucano, Sindaco di Riace.

E ancora Antonella Clerici, la conduttrice amatissima dal pubblico che debutterà su Rai1 il 27 ottobre con Portobello, storica trasmissione che fu di Enzo Tortora e che torna in tv dopo 31 anni. Il prossimo 6 novembre uscirà il libro “Pane, Amore e Felicità – Le migliori ricette della mia avventura ai fornelli”, in cui la presentatrice raccoglie le ricette che ha più nel cuore, cucinate in diciotto anni de “La prova del cuoco”.

Alla scrivania di Che Tempo che fa inoltre, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, rispettivamente regista e protagonista del film “Euforia”, nelle sale italiane dal 25 ottobre. Valeria Golino è alla sua seconda prova da regista, la prima volta con “Miele” nel 2013 vinse un Nastro D’Argento, un Globo D’oro e ottenne una menzione speciale al Festival di Cannes. Protagonista di “Euforia” accanto a Riccardo Scamarcio è Valerio Mastandrea che sarà in collegamento, intervistato da Fabio Fazio insieme ai due attori in studio.

Ospite di questa settimana anche lo scrittore Alessandro Baricco, nelle librerie con The Game, storia dell’insurrezione digitale che ha portato al mondo in cui viviamo. Un mondo digitale, interconnesso, social.

Nel corso della puntata l’analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback. Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonisti Raf e Umberto Tozzi, che a più di trent’anni dal singolo “Gente di mare” tornano insieme con il brano “Come una danza”.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Al tavolo, oltre a Antonella Clerici, Raf e Umberto Tozzi saranno presenti Alessandro Borghese, che dal 25 ottobre sarà nelle librerie con “Cacio & Pepe. La mia vita in 50 ricette”, l’attrice comica e conduttrice Carla Signoris e Pietro Sermonti, in tutti i cinema dal 25 ottobre con “Uno di Famiglia” di Alessio Maria Federici. E ancora la campionessa Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam (il Roland Garros nel 2010) e Lello Arena che debutterà a dicembre al Teatro Eliseo di Roma con il nuovo spettacolo “Miseria e Nobiltà”.