RAI 1 * CHE TEMPO CHE FA: DOMENICA 6 MAGGIO OSPITI PAOLO GENTILONI, GIOVANNI MORO, LUCA ZINGARETTI E ANDREA BOCELLI

Nel nuovo appuntamento di Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 6 maggio alle 20:35 su Rai1, il primo ospite sarà l’Onorevole Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dal 2016, che il 24 marzo ha rassegnato le dimissioni rimanendo in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Per dedicare, poi, un ricordo alla memoria di Aldo Moro, a 40 anni dal suo omicidio, ospite della puntata sarà Giovanni, figlio dello statista, sociologo e intellettuale che per anni ha studiato il contesto di quell’attacco al cuore dello Stato.

E poi ancora Luca Zingaretti, che martedì 8 maggio alle 20.30 aprirà la serata di Rai1 dedicata alla figura di Moro – il giorno prima del 40° anniversario dal ritrovamento del cadavere dello statista democristiano – con l’orazione civile “55 Giorni.

L’Italia senza Moro”, di cui è interprete e regista, realizzata proprio in via Caetani a Roma, dove la tragedia ebbe il suo epilogo. Il testo si ispira al libro omonimo di Stefano Massini uscito il 3 maggio.

Altro ospite della puntata sarà un’eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo: Andrea Bocelli. Insieme alla sua Fondazione e a quella di Renzo Rosso, il grande tenore ha appena ricostruito, a Sarnano, una scuola gravemente colpita dal terremoto.

In partenza per l’ennesima tournée mondiale, il Maestro Bocelli – che ha appena duettato con Ed Sheeran in “Perfect” – tornerà il 29 e il 30 luglio a dare vita al suo Teatro del Silenzio, l’esclusivo evento sulle colline natie di Lajatico, dedicato quest’anno alla rappresentazione dell’opera “Andrea Chénier” di Umberto Giordano.

Come promesso tornerà a “Che Tempo Che Fa” Loredana Berté accompagnata dai Boombadash con i quali si esibirà in “Non ti dico no”, il nuovo singolo appena entrato in rotazione radiofonica. Il trait d’union tra questi artisti è il reggae che fu proprio la Bertè a “sdoganare” in Italia già nel 1979 con la sua hit europea “E la luna bussó”.

La cantante di origini calabresi partirà poi per un tour estivo dal titolo “Amiche sì!” e il 7 giugno sarà tra i protagonisti del concerto tributo a Pino Daniele allo stadio San Paolo di Napoli.

Infine la musica di Mihail, il cantante di origini russe che con il singolo “Who you are” – che eseguirà in studio – sta letteralmente scalando le classifiche mondiali.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e la partecipazione dell’esilarante Vincenzo Salemme.

Al Tavolo si fermerà Loredana Bertè e saranno presenti un numero uno assoluto del tennis italiano, Adriano Panatta, e accanto a lui la Signora del tennis italiano, Lea Pericoli, madrina degli Internazionali di tennis che si disputano a Roma dal 7 al 20 maggio.

E poi Valentina Lodovini e Francesco Mandelli, insieme nei cinema dal 10 maggio con “Si muore tutti democristiani” del Terzo Segreto di Satira. Inoltre, Anna Tatangelo, tornata con il nuovo singolo “Smetti di chiedere scusa”, che anticipa il suo nuovo album in uscita prossimamente e Jocelyn, un’icona del piccolo schermo che in veste di presentatore, autore e regista ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi spettacoli di varietà.

Che Tempo Che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani.

Che Tempo Che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini.