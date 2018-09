RAI 1 * ‘ BUONGIORNO BENESSERE ‘: AL VIA LA NUOVA STAGIONE, AL CENTRO L’UNIVERSO WELLNESS

Al via la nuova edizione di “Buongiorno benessere”, il programma di Rai1 dedicato alla salute e al benessere degli italiani. Al centro, come sempre e con un rinnovato impegno, il racconto dei temi legati all’universo del wellness, trattati con un linguaggio semplice ed accessibile. Uno degli obiettivi principali del programma condotto da Vira Carbone è, infatti, quello di interagire con il pubblico privilegiando un approccio positivo e non meramente ‘patologico’ alla salute.

Con una rinnovata veste grafica, elemento fondamentale per una comunicazione immediata ed efficace, si proseguirà con l’analisi dei principali regimi dietetici per sviscerarne le potenzialità e smontare i falsi miti perché un regime alimentare non può essere una moda.

Verrà implementato il rapporto con il pubblico a casa mediante l’uso delle piattaforme social a disposizione al fine di stabilire un filo diretto con il programma e che può essere d’impulso nella scelta e nell’elaborazione delle tematiche trattate.

Non mancheranno servizi filmati che garantiranno l’esplorazione e la valorizzazione del territorio alla scoperta dei luoghi del benessere: dai circuiti termali agli orti botanici, ai giardini della nostra penisola.

Ampio spazio verrà dato alle tematiche psicologiche e al rapporto tra psiche e salute per comprendere meglio quelle dinamiche che possono interferire con il nostro equilibrio e promuovere quei comportamenti che invece fanno stare bene.

Sempre importante, naturalmente, l’alimentazione e il rapporto inscindibile che questa ha sulla nostra salute, così come il fattore estetico, dal quale non si può prescindere quando si parla di benessere.

L’incontro con le eccellenze della medicina italiana, sempre nel quadro di un linguaggio comprensibile ed immediato, completano le caratteristiche di un programma che negli anni ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico grazie alla spontaneità e alla passione della conduttrice.