RAI 1 * ASCOLTI TV VENERDÌ 23 FEBBRAIO: SANREMO YOUNG È STATO VISTO DA 4 MILIONI E 72 MILA PERSONE CON UNO SHARE DEL 18.5%

Nuova vittoria in prime time per “Sanremo Young”, il programma condotto da Antonella Clerici, che nella prima serata di ieri – venerdì 23 febbraio – è stato visto su Rai1 da 4 milioni 72 mila persone con uno share del 18.5 per cento. “Sanremo Young” si conferma anche questa settimana il programma più commentato dell’intera giornata sui Social, al primo posto della classifica Nielsen con oltre 190.000 interazioni (Twitter + Instagram).

Su Rai2 “Kronos, Il tempo della scelta” ha avuto 739 mila telespettatori e uno share del 3.3 per cento.

Su Rai3 il film “Alaska”, è stato seguito da 945 mila spettatori, con uno share del 3.8.

Tra gli altri programmi da segnalare, nel pomeriggio di Rai1 la seconda parte di “La vita in diretta” ha fatto registrare 2 milioni 264 mila spettatori e uno share del 15.7 per cento, mentre nel preserale “L’Eredità” ha avuto 5 milioni 447 mila spettatori e il 25.3 per cento di share. Nell’access prime time “I soliti ignoti” è stato visto da 5 milioni 588 mila spettatori (share del 21 per cento).

Nel pomeriggio di Rai3 da segnalare “Geo” (1 milione 552 mila spettatori e share dell’11.1) e “#cartabianca” (1 milione 345 mila telespettatori e 8.4 di share)

In seconda serata in evidenza “Tv7”: il settimanale di approfondimento a cura del Tg1 ha realizzato 698 mila spettatori e l’8.1 di share.

Tra i canali specializzati, bene il prime time di Rai4 con i tre episodi di “Criminal Minds” che hanno ottenuto 757 mila spettatori e uno share del 3.1 per cento.

Le reti Rai vincono complessivamente la prima serata con 9 milioni 111 mila spettatori e uno share del 34.8 e l’intera giornata, con 4 milioni 163 mila e il 36.4 di share.