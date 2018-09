From the web

RAI 1: " AL CENTRO " : Il grande ritorno live di Claudio Baglioni in diretta dall'Arena di Verona, sabato 15 settembre in prima serata alle 21.05

L’Arena di Verona, uno degli spazi d’arte e per l’arte più belli del mondo, si stringerà intorno a Baglioni, al suo super-gruppo formato da 21 musicisti polistrumentisti che, grazie alla presenza di fiati e archi, permetteranno alle canzoni di avere arrangiamenti nuovi e straordinari, e a 25 artisti di altre discipline, per una epocale prima volta musicale, artistica e scenografica.

Un’occasione unica per ripercorrere 50 anni di indimenticabili successi, dagli esordi negli anni ‘60 fino ai giorni d’oggi, la sua storia musicale raccontata in ordine cronologico.

Una scena maestosa, unica nel suo genere, composta da otto pedane nella parte centrale, che creeranno movimenti verticali di diverse misure e forme, su cui saranno posizionati i musicisti, per un palco in continua evoluzione, mai uguale a se stesso, capace di trasformarsi a seconda dei brani rappresentati.

In diretta dall’Arena di Verona, sabato 15 settembre in prima serata alle 21.05 su Rai1, Claudio Baglioni sarà assoluto protagonista della serata-evento in cui l’anfiteatro veronese ospiterà, per la prima volta, un concerto rivoluzionario con il palco al centro.