RAI 1 * A SUA IMMAGINE: SABATO SANTO SARÀ UN’OCCASIONE UNICA PER ENTRARE NEL MISTERO DELLA MORTE E RESURREZIONE DI GESÙ

In occasione del Sabato Santo, A Sua Immagine si sposta a Torino per raccontare la Sindone millimetro per millimetro. Il mistero che avvolge il telo è grande e Lorena Bianchetti proverà a svelarlo con l’aiuto di Bruno Barberis, il massimo conoscitore della Sindone a livello mondiale e Gian Maria Zaccone, storico della Sindone.

Quali sono le atrocità, le sofferenze che ha dovuto subire l’Uomo della Sindone? Secondo gli studi fatti, quante ore sarebbe rimasto avvolto l’Uomo della Sindone nel telo? Ma soprattutto, quante e quali sono le possibilità che l’Uomo della Sindone sia proprio Gesù?

Alle 16.15 puntata davvero eccezionale de “Le ragioni della speranza”. In esclusiva per le telecamere di “A Sua immagine”, questo Sabato Santo sarà un’occasione unica per entrare nel mistero della morte e resurrezione di Gesù.

A porte chiuse, infatti, nel silenzio del raccoglimento, don Marco Pozza e don Giovanni Biallo dell’Opera Romana Pellegrinaggi ripercorreranno per noi le ultime ore di vita terrena di Cristo nel luogo più sacro e straordinario della cristianità: il Santo Sepolcro.

La puntata andrà in replica su Rai1 domenica alle 6.00.