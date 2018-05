RADIO CUSANO * PARLA IL MEDICO CHE HA CURATO LA DONNA INCINTA MALATA DI LEUCEMIA: ” POSSIBILE USARE QUESTA TERAPIA ANCHE IN PAZIENTI NON IN GRAVIDANZA “

Parla il medico che ha curato la donna in gravidanza con Leucemia: “Sarà possibile usare questo protocollo di terapia anche in pazienti non in gravidanza”

ll ginecologo che ha seguito Marzia Mocera, la donna che ha scoperto di avere la leucemia quando era al sesto mese di gravidanza, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli.

Il Prof.Renato Venezia, Dirigente Medico al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, Docente di Ginecologia, ha spiegato: “Il fatto raro è che questa forma leucemica, già di per se abbastanza rara, è che si sia presentata durante la gravidanza. Abbiamo deciso di fare una terapia, sperimentata dagli ematologi, con acido retinoico.

La novità è stata quella di non impiegare la chemioterapia tradizionale. Usando solo l’acido retinoico abbiamo avuto risultati molto soddisfacenti e appena abbiamo potuto abbiamo eseguito un parto cesareo alla 35esima settimana.

La mamma e il bambino sono in perfette condizioni ma ovviamente è stata già contattata dai nostri ematologi per intraprendere un ciclo di chemioterapia per continuare il suo percorso terapeutico.”

“E’ il primo caso in Italia dell’uso dell’acido retinoico durante la gravidanza. E questo è stato merito anche dei nostri ematologi che ci hanno consigliato questo approccio con risultati molto soddisfacenti.

L’acido retinoico non è un chemioterapico ma c’è da dire che poteva portare anche esso a malformazioni del feto ma abbiamo protetto il bambino per evitare proprio questo. Sarà possibile usare questo protocollo di terapia anche in pazienti non in gravidanza.”

