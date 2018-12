Radio 24 – Il Sole 24 Ore * Ellen Hidding A “Off Topic, Fuori dai luoghi comuni”: « Devo evitare le canne perché ho la pressione bassa, Il mio piacere proibito a tavola? L’hamburger »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Ho provato a fumare una canna ma sono collassata”. Così Ellen Hidding, conduttrice di origine olandese di Melaverde su Canale 5, a Off Topic – Fuori dai luoghi comuni su Radio 24 nella puntata “Una volta i cibi erano più sani”. “Sono a favore della legalizzazione della droga leggera ma per me meglio evitare perché ho la pressione bassa”. “Il mio piacere proibito a tavola è l’hamburger e il mio panino preferito è pane nero, formaggio, burro di arachidi, cetriolo e un po’ di confettura – confessa la Hidding – ma so che se lo dico a Edoardo Raspelli mi guarda malissimo”.